Народные приметы на 13 ноября: ясная погода — к похолоданию
Воробьи чирикают к теплу.
Воробьи чирикают к теплу.
13 ноября православная церковь вспоминает преподобных Спиридона и Никодима. В народе считали, что с этого дня обычно наступают зимние холода. О том, какую погоду следует ждать в ближайшее время, расскажут различные приметы.
Например, ясная и солнечная погода 13 ноября — верный признак скорого похолодания. Морозы ударят совсем скоро, если на Никодима начнут петь снегири. А вот чириканье воробьев, наоборот, говорит о потеплении.
Мелкий дождь в этот день обещает затяжную ненастную погоду на несколько дней. Если вокруг Луны виден туманный круг, то скоро будет снег, а ясные и мерцающие звезды — к солнечной погоде на следующий день.
Екатерина Гура