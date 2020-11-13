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10:28 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 13 ноября: ясная погода — к похолоданию

Воробьи чирикают к теплу.

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Источник: Агентство «Москва»

13 ноября православная церковь вспоминает преподобных Спиридона и Никодима. В народе считали, что с этого дня обычно наступают зимние холода. О том, какую погоду следует ждать в ближайшее время, расскажут различные приметы.

Например, ясная и солнечная погода 13 ноября — верный признак скорого похолодания. Морозы ударят совсем скоро, если на Никодима начнут петь снегири. А вот чириканье воробьев, наоборот, говорит о потеплении.

Мелкий дождь в этот день обещает затяжную ненастную погоду на несколько дней. Если вокруг Луны виден туманный круг, то скоро будет снег, а ясные и мерцающие звезды — к солнечной погоде на следующий день.

Екатерина Гура

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