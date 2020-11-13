Лазерный громоотвод на графене. Ученые в Австралии нашли способ управлять молниями
Телепортирующий луч. Этот термин знаком всем, кто
Телепортирующий луч. Этот термин знаком всем, кто
Однако группа австралийских ученых (результаты их работы опубликованы в журнале Nature Communications) всерьез заинтересовалась этим вопросом и сейчас активно работают над созданием сверхточного лазерного луча, правда, предназначенного для перемещения в пространстве не людей, а молний.
Нет, это не эксперименты безумного профессора. Для новой разработки есть весьма веские причины: удары молний являются основной естественной причиной лесных пожаров в Австралии и все чаще приводят к пожарам в США, а о масштабах этих бедствий в последнее время знают все.
В новой системе лазерный луч зеркально отображает процесс возникновения молнии, прокладывая путь и намечая мишень для электрического разряда. Проще говоря, молния — это всего лишь электрический разряд (пусть и очень мощный), возникающий между позитивно заряженной землей и негативно заряженной точкой в основании грозового облака.
«Мы создали невидимую нить, если угодно, ручку, которая может писать светом и вести электрический разряд с отклонением не больше десятой толщины человеческого волоса, — так для наглядности объясняет суть их работы физик из Университета Нового Южного Уэльса в Канберре Андрей Мирошниченко. — Но по сути мы лишь начинаем понимать, что значит эта совершенно новая технология».
Лазерный луч, над которым работают исследователи, выполняет роль целеуказателя для электрического разряда, а проводником служат графеновые микрочастицы.
Надо признать, что полевые испытания системы нагрева воздуха с помощью лазера и управления молниями пока не проводились. Однако эксперименты в лаборатории, при которых были созданы атмосферные условия грозового неба, указывают на то, что справиться с электрическим разрядом настоящей молнии для лазерного луча не должно составить особого труда.
Кстати, возможность если не телепортировать предметы, то хотя бы надежно контролировать электрический разряд — может найти применение во многих сферах: от производства до медицины, где, к примеру, можно было бы удалять раковые опухоли без инвазивной хирургии.