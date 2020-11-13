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20:23 (мск), источник: BBC News Русская служба

Лазерный громоотвод на графене. Ученые в Австралии нашли способ управлять молниями

Телепортирующий луч. Этот термин знаком всем, кто когда-нибудь смотрел сериал «Звездный путь», он же «Стартрек». Еще бы, команда «Beam me up, Scotty!» («подними меня по лучу, Скотти»), которую капитан Кирк отдает своему старшему инженеру Монтгомери Скотту, чтобы тот телепортировал его обратно на космический корабль, давно стала расхожей.

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Однако группа австралийских ученых (результаты их работы опубликованы в журнале Nature Communications) всерьез заинтересовалась этим вопросом и сейчас активно работают над созданием сверхточного лазерного луча, правда, предназначенного для перемещения в пространстве не людей, а молний.

Нет, это не эксперименты безумного профессора. Для новой разработки есть весьма веские причины: удары молний являются основной естественной причиной лесных пожаров в Австралии и все чаще приводят к пожарам в США, а о масштабах этих бедствий в последнее время знают все.

Так что даже трудно вообразить, сколько жизней и имущества, а также огромных участков экосистемы можно было бы спасти, если научиться отводить удар молнии в безопасное место.

В новой системе лазерный луч зеркально отображает процесс возникновения молнии, прокладывая путь и намечая мишень для электрического разряда. Проще говоря, молния — это всего лишь электрический разряд (пусть и очень мощный), возникающий между позитивно заряженной землей и негативно заряженной точкой в основании грозового облака.

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«Мы создали невидимую нить, если угодно, ручку, которая может писать светом и вести электрический разряд с отклонением не больше десятой толщины человеческого волоса, — так для наглядности объясняет суть их работы физик из Университета Нового Южного Уэльса в Канберре Андрей Мирошниченко. — Но по сути мы лишь начинаем понимать, что значит эта совершенно новая технология».

Снова графен

Лазерный луч, над которым работают исследователи, выполняет роль целеуказателя для электрического разряда, а проводником служат графеновые микрочастицы.

Надо признать, что полевые испытания системы нагрева воздуха с помощью лазера и управления молниями пока не проводились. Однако эксперименты в лаборатории, при которых были созданы атмосферные условия грозового неба, указывают на то, что справиться с электрическим разрядом настоящей молнии для лазерного луча не должно составить особого труда.

Новая технология обещает работать на больших расстояниях и не требует особой мощности луча, что делает всю систему точной, доступной и несложной в сборке.

Кстати, возможность если не телепортировать предметы, то хотя бы надежно контролировать электрический разряд — может найти применение во многих сферах: от производства до медицины, где, к примеру, можно было бы удалять раковые опухоли без инвазивной хирургии.

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