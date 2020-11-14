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10:06 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 14 ноября: когда наступят холода

Сегодня православная церковь чтит чудотворцев Косму и Дамиана. На Руси день получил название Кузьминки осенние или Курячий праздник.

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Источник: AP 2020

Кузьминки — осени поминки, говорили в народе. Считалось, что именно сейчас зима окончательно вступает в свои права.

Крестьяне наблюдали за погодой. Если в этот день небольшой мороз, то настоящие холода наступят нескоро. Если день теплый, зима придет в декабре и будет теплой. Если реки уже покрылись льдом, то мороз продержится до весны.

Пошел снег — весной будет половодье. Деревья полностью не сбросили листву — зима будет лютой, а урожай — плохим.

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