Народные приметы на 14 ноября: когда наступят холода
Сегодня православная церковь чтит чудотворцев Косму и Дамиана. На Руси день получил название Кузьминки осенние или Курячий праздник.
Сегодня православная церковь чтит чудотворцев Косму и Дамиана. На Руси день получил название Кузьминки осенние или Курячий праздник.
Кузьминки — осени поминки, говорили в народе. Считалось, что именно сейчас зима окончательно вступает в свои права.
Крестьяне наблюдали за погодой. Если в этот день небольшой мороз, то настоящие холода наступят нескоро. Если день теплый, зима придет в декабре и будет теплой. Если реки уже покрылись льдом, то мороз продержится до весны.
Пошел снег — весной будет половодье. Деревья полностью не сбросили листву — зима будет лютой, а урожай — плохим.