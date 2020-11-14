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11:17 (мск), источник: Погода Mail.ru

К Земле приблизятся четыре астероида за два дня

Вслед за ними начнется звездопад Леониды.

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В субботу и воскресенье, 14—15 ноября, мимо нашей планеты проследуют сразу четыре астероида, сообщает Newsweek.

Первый из них, 2020 ST1, пролетит мимо Земли 14 ноября в 11:45 по московскому времени на расстоянии примерно 7,31 миллиона километров со скоростью 8 километров в секунду. В следующий раз так близко он подойдет лишь в 2154 году.

По оценкам астрономов, размер этого астероида составляет от 108 метров до 242 метров. 2020 ST1 является потенциально опасным.

Второй астероид, 2019 VL59, подлетит к Земле 15 ноября немного позже полудня. Его диаметр составляет около 39 метров.

Третий и четвертый астероиды сблизятся с нашей планетой немного позже в воскресенье. Они относительно невелики: ширина астероидов составляет около 15 и 11 метров соответственно.

Во время загрузки произошла ошибка.

Вслед за «парадом астероидов» землю ожидает звездопад. Метеорный поток Леониды можно будет наблюдать с 14 по 21 ноября. Этот звездный дождь характерен быстрыми беловатыми метеорами, влетающими в атмосферу Земли со скоростью 71 км/с.

Анна Лысенко

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