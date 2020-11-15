Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Зонд NASA взял образцы грунта астероида Бенну Операция осуществляется в автоматическом режиме
Фоторепортажи
24Умер Армен Джигарханян
16Ливни привели к наводнению на Крите
15 ноября, источник: ТАСС

В Гидрометцентре сообщили, что россиян ожидают погодные аномалии в течение недели

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Погода с аномальным теплом и аномальным холодом прогнозируется в различных частях России в течение недели.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: РИА "Новости"

На азиатской территории страны температура будет на 12−20 градусов выше нормы, на севере европейской части — на 4−8 градусов выше нормы, а на юге европейской территории — на 4−6 градусов ниже нормы, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Читайте также
Синоптики дали прогноз на предстоящую зиму в России

«В целом в России погода будет неоднородная. На азиатской территории погода теплая, особенно в северной половине. Там температура сразу на 12−20 градусов выше нормы. Это очень много. На севере европейской части страны температура тоже выше нормы на 4−8 градусов, в центре — около нормы, а вот на юге, Ростовская область, Краснодарский край, Ставрополье, Приволжский федеральный округ, Урал, там отрицательные аномалии», — сообщил он.

По словам Вильфанда, температура на юге европейской части России будет ниже климатической нормы на 4−7 градусов в течение недели.

 Именно с ее подачи русский язык был исключен из обязательных предметов в школах
Режиссер призывает не верить тому, что говорит нам телевизор, и думать своей головой
Новости партнеров
5 признаков, что вы перенесли коронавирус, даже не заметив этого
Стас Барецкий был в машине Ефремова в момент аварии
Как под COVID-центры перепрофилируют часть роддомов
Первые признаки рака: онкология начинается у всех одинаково
Gnezdo.ru
Богатырев и Арнтгольц официально поженились: фото
На Донбассе завязались кровавые бои: новые жертвы
Прошел 31 год: как сейчас выглядит "Просто Мария"
"Воронины"... Как актеры умирали один за другим
Леди
Платья в пол и правильные цвета: как одевается Иванка Трамп Разбираем гардероб знаменитой дочери 45-го президента США
Дом
Дом как на Бали: как в Туле обустроили дом товарами с Aliexpress
Советские ноу-хау, которые непонятны современному человеку
В Петербурге продают квартиру за 350 млн. Что там внутри: фото
Какую посуду из СССР незаслуженно забыли
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»