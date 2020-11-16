Погодные приметы на 16 ноября: вечерний мороз — к теплой зиме
А холодное утро говорит о скором снегопаде
А холодное утро говорит о скором снегопаде
16 ноября православная церковь чтит память святой Анны, которую в народе прозвали Холодной, так как в это время зима вступает в свои права и начинаются морозы.
Считалось, если утро 16 ноября очень холодное, то скоро выпадет много снега, а если мороз ударил только под вечер, то зима будет теплой и почти бесснежной.
Кстати, снег в этот день — плохая примета, говорящая о том, что следующий год будет неурожайным, а лето дождливым.
Если облака плывут низко по небу, то в ближайшие дни стоит ждать ухудшения погоды.
Екатерина Гура