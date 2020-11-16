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11:44 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 16 ноября: вечерний мороз — к теплой зиме

А холодное утро говорит о скором снегопаде

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Источник: Reuters
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16 ноября православная церковь чтит память святой Анны, которую в народе прозвали Холодной, так как в это время зима вступает в свои права и начинаются морозы.

Считалось, если утро 16 ноября очень холодное, то скоро выпадет много снега, а если мороз ударил только под вечер, то зима будет теплой и почти бесснежной.

Кстати, снег в этот день — плохая примета, говорящая о том, что следующий год будет неурожайным, а лето дождливым.

Если облака плывут низко по небу, то в ближайшие дни стоит ждать ухудшения погоды.

Екатерина Гура

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