Погодные приметы на 17 ноября: готовимся к холодам
Солнце в белой дымке обещает снегопад.
Солнце в белой дымке обещает снегопад.
17 ноября в народном календаре называется днем Еремея, в честь святого Ермея, который был учеником и последователем апостола Павла. Считалось, что в этот день обычно стоит плохая погода, а потому в народе даже появилась поговорка: «Ерема — сиди дома».
Туман на Еремея обещает оттепель, а снег, упавший на мерзлую землю — затяжную осень. Кстати, увидеть в этот день комара — хорошая примета, обещающая теплую зиму. А вот заря с зеленым оттенком говорит о ясных днях.
Екатерина Гура