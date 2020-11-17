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10:24 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 17 ноября: готовимся к холодам

Солнце в белой дымке обещает снегопад.

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Источник: AP 2020

17 ноября в народном календаре называется днем Еремея, в честь святого Ермея, который был учеником и последователем апостола Павла. Считалось, что в этот день обычно стоит плохая погода, а потому в народе даже появилась поговорка: «Ерема — сиди дома».

Наши предки подметили, что яркие звезды на небе 17 ноября и иней на деревьях поутру — к холодам, волнистые облака — к ненастью, а белые круги вокруг солнца — к снегопаду.

Туман на Еремея обещает оттепель, а снег, упавший на мерзлую землю — затяжную осень. Кстати, увидеть в этот день комара — хорошая примета, обещающая теплую зиму. А вот заря с зеленым оттенком говорит о ясных днях.

Екатерина Гура

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