Погодные приметы на 18 ноября: утренний иней принесет потепление
Если в этот день выпало много снега — вся зима будет снежной.
Если в этот день выпало много снега — вся зима будет снежной.
18 ноября православная церковь вспоминает святого Иону, которому девушки молились о хорошем замужестве. А чтобы узнать, какой будет погода в ближайшие дни и предстоящей зимой, было принято наблюдать за природой.
Если 18 ноября стоит ясная погода, но дует северный ветер, то следует готовиться к похолоданию. Дымка вокруг Луны — к затяжному ненастью.
Екатерина Гура