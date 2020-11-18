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10:25 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 18 ноября: утренний иней принесет потепление

Если в этот день выпало много снега — вся зима будет снежной.

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Источник: РИА "Новости"

18 ноября православная церковь вспоминает святого Иону, которому девушки молились о хорошем замужестве. А чтобы узнать, какой будет погода в ближайшие дни и предстоящей зимой, было принято наблюдать за природой.

Например, большое количество снега в этот этот день предвещает холодную и снежную зиму, а вот иней на деревьях поутру, наоборот, говорит о скором потеплении.

Если 18 ноября стоит ясная погода, но дует северный ветер, то следует готовиться к похолоданию. Дымка вокруг Луны — к затяжному ненастью.

Екатерина Гура

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