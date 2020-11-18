Спутник показал, как в Индии выжигают поля
Это приводит к резкому ухудшению качества воздуха.
Это приводит к резкому ухудшению качества воздуха.
Ежегодно с сентября по декабрь фермеры на
Метеорологический спутник Suomi NPP показал, что в это время небо над регионом затянуто густым дымом, который хорошо видно из космоса.
К середине ноября спутник зафиксировал около 87 тысяч активных очагов огня в четырех штатах — Пенджабе, Харьяне,
По словам ученых, рост количества пожаров спровоцирован увеличением посевных площадей, а также пандемией коронавируса.
Продолжительный сезон горения привел к серьезному ухудшению качества воздуха в стране. Например, 9 ноября в
Анна Лысенко