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12:42 (мск), источник: Погода Mail.ru

Спутник показал, как в Индии выжигают поля

Это приводит к резкому ухудшению качества воздуха.

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Источник: NASA

Ежегодно с сентября по декабрь фермеры на северо-западе Индии жгут стерню и стебли риса после сбора урожая.

Метеорологический спутник Suomi NPP показал, что в это время небо над регионом затянуто густым дымом, который хорошо видно из космоса.

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К середине ноября спутник зафиксировал около 87 тысяч активных очагов огня в четырех штатах — Пенджабе, Харьяне, Мадхья-Прадеше и Уттар-Прадеше, где выращивают рис. Это самый высокий показатель с 2012 года, сообщает The Earth Observatory. Около 80 процентов поджогов в 2020 году пришлось на Пенджаб.

По словам ученых, рост количества пожаров спровоцирован увеличением посевных площадей, а также пандемией коронавируса. Из-за нехватки рабочей силы фермеры отказались от пересаживания растений из теплиц и переключились на прямой посев семян. Это немного растянуло сроки сезона и сделало период выжигания более продолжительным, чем обычно.

Продолжительный сезон горения привел к серьезному ухудшению качества воздуха в стране. Например, 9 ноября в Нью-Дели уровень твердых частиц в воздухе в 38 раз превышал безопасную норму, установленную ВОЗ.

Анна Лысенко

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