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13:05 (мск), источник: Погода Mail.ru

Как выглядят необычные звездные скопления, заметные без бинокля

Они появились из одной области звездообразования и разделились позже.

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Источник: Greg Polanski
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Астрофотограф Грег Полански сделал необычный снимок рассеянных звездных скоплений NGC 869 и NGC 884 в созвездии Персея.

Оба объекта находятся на расстоянии всего около 7 тысяч световых лет от Земли, поэтому в хорошую погоду их можно увидеть в небе даже невооруженным глазом. Но это не единственная их особенность, сообщает NASA.

Скопления, которые описал еще древнегреческий астроном Гиппарх, имеют приблизительно одинаковый возраст. Это свидетельство того, что они появились из одной и той же области звездообразования, считают астрономы.

Анна Лысенко

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