Что за «метеокачели» ждут россиян?

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни россиян ожидают «метеокачели». Их причиной станет глубокий и мощный скандинавский циклон с ярко выраженными атмосферными фронтами. Об этом рассказал ТАСС руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
Что собой будут представлять «метеокачели»?
Речь идет о резком кратковременном потеплении с 18−19 ноября, которое, по словам метеоролога, закончится достаточно быстро. Температура поднимется до +8…+9 градусов. Одновременно с этим будут идти дожди.
В каких регионах ожидаются «метеокачели»?
Скандинавский циклон больше всего затронет Калининградскую, Ленинградскую, Псковскую области и юг Карелии. Также он окажет влияние на Новгородскую область и северо-западные районы Тверской области, там тоже прогнозируют потепление.
Жители Москвы и Подмосковья тоже ощутят подход циклона. «Метеокачели» в столичном регионе будут сопровождаться сильной облачностью и небольшими осадками.
Какие еще необычные погодные явления ожидаются в середине ноября?
Как рассказал АиФ. ru научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, на юге и севере России с 16 по 22 ноября ожидаются погодные аномалии.
Речь идет о температурных рекордах: на севере страны температура воздуха будет существенно выше нормы, а на юге — ниже нормы.
Необычное распределение температур обусловлено циркуляцией воздушных масс, а именно воздействием мощного антициклона, центр которого окажется на Урале и в Поволжье. В Северо-Западном федеральном округе, по прогнозам, температура окажется выше многолетних значений примерно на 4−8 градусов, а на юге Европейской России (Ростовская область, Краснодарский край, Ставропольский край, Астраханская и Волгоградская областях) она будет ниже нормы на 4−7 градусов.
Наиболее сильные аномалии прогнозируются на севере Красноярского края и на западе Якутии, где температура превысит норму на 16−18 градусов. Ожидается, что дневные температуры составят около −20…−25 градусов, в то время как обычно в это время там около −35…−40 градусов.
В Москве же со среды, 18 ноября, по мере смещения антициклона дальше на юго-восток под натиском глубокого северного циклона начнет усиливаться ветер. До конца недели местами будут идти небольшие осадки (снег или мокрый снег), ожидается гололед. В ночь с 18 на 19 ноября в столице прогнозируют −3…−1 градусов. Днем в четверг, 19 ноября, по прогнозам Гидрометцентра, потеплеет до +1…+3 градусов днем и до −1…+1 градусов ночью. В пятницу, 20 ноября, днем столбики термометров покажут от 0 до +2 градусов, ночью — от -2 до 0. В субботу, 21 ноября, температура воздуха составит −2…−0 днем и −6…−1 ночью. В воскресенье, 22 ноября, в столицу будут от -4 до +1 днем и от -5 до 0 ночью.