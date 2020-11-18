Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Новая эра коммерческого освоения космоса Пандемия взбудоражила все сектора мировой экономики. Космическая промышленность не осталась в стороне
Фоторепортажи
13Опасная течь: почему исчезает третий полюс Земли
25Жюри AAP Magazine показало победителей конкурса «Цвет»
17:05 (мск), источник: Погода Mail.ru

В соцсетях появились жуткие кадры урагана «Йота» (видео)

Стихия уже несколько дней бушует в Центральной Америке.

В середине ноября на страны Карибского региона обрушился ураган «Йота». Специалисты присвоили ему самую большую, пятую, категорию.

За несколько дней ураган нанес колоссальный ущерб Колумбии, Никарагуа, Гондурасу, Сальвадору и Панаме.

Во время загрузки произошла ошибка.

По сообщениям местных СМИ, жертвами стихии в регионе стали 12 человек. Ветер, наводнения и оползни нанесли огромный ущерб жилому фонду и инфраструктуре в целом. При этом несколько населенных пунктов в Колумбии и Никарагуа оказались уничтожены практически полностью, передает местный телеканал Telesur TV.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Свидетели разрушительной стихии публикуют в соцсетях пугающие фото и видео, на которых можно увидеть ураган в действии, а также его последствия.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Отметим, что «Йота» пришел в Центральную Америку всего через неделю после не менее мощного урагана «Эта». Специалисты называют рекордным этот сезон ураганов.

Екатерина Гура

Число жертв урагана «Йота» в Центральной Америке продолжает расти
Во время загрузки произошла ошибка.
17:17 (мск)© Ньюстюб
Здоровье
Врач рассказала, когда еда лечит По крайней мере, заболевания ЖКТ.
Hi-Tech
Смартфон-рулон показали вживую (неверотяное видео) Как экран вытягивается из корпуса
Горячие темы на Авто
Дрязги 617
Вакцина от Ковида производства России занимает ведущее место в мире по эффективности 460
создание темы 349
Армия СССР это всё же "армия предателей" или "армия предателей" действовала совместно с КГБ....? Демонтируя СССР. 302
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Конкурс рассказов. Обсуждаем "умный статус" 357
Детский сад 230
Муж или ребенок-кто важнее? 224
Как найти управу на детсадовскую медсестру? 117
Леди
Анну Семенович в откровенном образе раскритиковали за лишний вес Артистку высмеяли в сети
Дом
Дом как на Бали: как в Туле обустроили дом товарами с Aliexpress
Советские ноу-хау, которые непонятны современному человеку
В Петербурге продают квартиру за 350 млн. Что там внутри: фото
Какую посуду из СССР незаслуженно забыли
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»