В соцсетях появились жуткие кадры урагана «Йота» (видео)

В середине ноября на страны Карибского региона обрушился ураган «Йота». Специалисты присвоили ему самую большую, пятую, категорию.
За несколько дней ураган нанес колоссальный ущерб Колумбии, Никарагуа, Гондурасу, Сальвадору и Панаме.
По сообщениям местных СМИ, жертвами стихии в регионе стали 12 человек. Ветер, наводнения и оползни нанесли огромный ущерб жилому фонду и инфраструктуре в целом. При этом несколько населенных пунктов в Колумбии и Никарагуа оказались уничтожены практически полностью, передает местный телеканал Telesur TV.
Свидетели разрушительной стихии публикуют в соцсетях пугающие фото и видео, на которых можно увидеть ураган в действии, а также его последствия.
Отметим, что «Йота» пришел в Центральную Америку всего через неделю после не менее мощного урагана «Эта». Специалисты называют рекордным этот сезон ураганов.