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11:37 (мск), источник: Lenta.Ru

Нависшую над российским курортом «бороду» показали на видео

В сети появилось видео нависшей над российским курортом «бороды» — густых облаков, возникающих у вершин гор перед сильным ветром. На ролик обратил внимание закрытый Instagram-аккаунт @krasnodar_kray, освещающий жизнь на Кубани.

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На размещенных в сети кадрах запечатлена плотная белая полоса облаков над Новороссийском. «Всегда красивая “подготовка” к норд-осту», — указано в подписи к посту.

Во время загрузки произошла ошибка.

Подписчики сообщества оценили публикацию в комментариях. «Да ничего красивого. Жутковато даже как-то. Да еще если знаешь, что скоро задует… А дует он ох как!», «Прелесть! Красотища!», «Круто», «Борода шикарная, когда бы не шторм», «Обожаю», — писали они.

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