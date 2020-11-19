Нависшую над российским курортом «бороду» показали на видео
В сети появилось видео нависшей над российским курортом «бороды» — густых облаков, возникающих у вершин гор перед сильным ветром. На ролик обратил внимание закрытый
В сети появилось видео нависшей над российским курортом «бороды» — густых облаков, возникающих у вершин гор перед сильным ветром. На ролик обратил внимание закрытый
На размещенных в сети кадрах запечатлена плотная белая полоса облаков над Новороссийском. «Всегда красивая “подготовка” к норд-осту», — указано в подписи к посту.
Подписчики сообщества оценили публикацию в комментариях. «Да ничего красивого. Жутковато даже