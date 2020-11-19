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17:01 (мск), источник: BBC News Русская служба

Лицо на льду. В Нижнем Новгороде на озере появился свой «Крик»

Нижегородцы делятся фотографиями «лица» на замёрзшем озере. Кадры появились в паблике «Нижний Новгород без цензуры» в сети VK.

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Источник: VK.COM/BEZ_CENZNN

Водоём находится под трассой Нижегородской канатной дороги, соединяющей город с Бором на противоположном берегу Волги.

Фото «лица» на льду сделано из кабинки канатки.

Некоторым комментаторам «рисунок» напомнил картину Эдварда Мунка «Крик», другие считают образ инопланетным.

«Кажется, озеро под канатной дорогой просит о помощи», — острят местные жители.

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