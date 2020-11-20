Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 20 ноябряОкончание стояния на Угре, начало Нюрнбергского процесса, запуск первого модуля Международной космической станции и другие памятные события
Фоторепортажи
10Прощание с Арменом Джигарханяном
25Жюри AAP Magazine показало победителей конкурса «Цвет»
09:37 (мск), источник: ТАСС Наука

Ученые выяснили, какие леса лучше поглощают углекислый газ

Эксперты установили, что лишь во влажных экваториальных и тропических, а также в лесах зон умеренного климата, пострадавших от пожаров и чрезмерной вырубки, высокий уровень растительного биоразнообразия обеспечивает максимальное накопление углерода в деревьях.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: CC0/stokpic

ЖЕНЕВА, 20 ноября. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Экваториальные и тропические леса, отличающиеся обилием видов растений, способны поглощать максимально возможное количество углекислого газа. В районах же с холодным и засушливым климатом роль лесов в качестве «хранилищ углерода» зависит не от биоразнообразия, а от плотности произрастания деревьев. К такому выводу пришла международная группа ученых под руководством специалистов Женевского университета.

«Зеленый квадрат»
Как он изменит мир и при чем тут Россия

По их мнению, потепление климата, сопровождающееся более частыми, чем прежде, экстремальными погодными явлениями, представляет собой нелегкое испытание для лесов. Между тем растения выполняют важную роль, поглощая из атмосферы углекислый газ и путем фотосинтеза превращая его в углерод. От того, насколько успешно они справляются с этой функцией, зависят темпы накопления в атмосфере парникового углекислого газа. Ученые в своем исследовании стремились проверить гипотезу, согласно которой леса, отличающиеся высокой степенью биоразнообразия, наиболее эффективно поглощают СО2.

Ученые опирались на данные наблюдений за лесами на пяти континентах. Как заявил ведущий автор научной работы Жэйм Мадригаль-Гонсалес, «обилия видов растений, судя по всему, не всегда достаточно для того, чтобы объем аккумулирования углерода в лесу был наибольшим».

Эксперты установили, что лишь в наиболее «продуктивных» лесах планеты — влажных экваториальных и тропических, а также в лесных массивах зон умеренного климата, пострадавших от пожаров и чрезмерной вырубки, высокий уровень растительного биоразнообразия обеспечивает максимальное накопление углерода в деревьях.

В регионах же с очень холодным или очень засушливым климатом эффективность «складирования» СО2 в древесине зависит не от разнообразия видов, а от количества деревьев. «В таких регионах увеличение числа видов не всегда приводит к количественному росту деревьев и не вносит таким образом большого вклада в аккумулирование углерода», — констатировал Мадригаль-Гонсалес.

Ученые считают, что это исследование имеет большое практическое значение. Оно позволит выработать стратегию в сфере лесонасаждений в условиях потепления климата. Результаты своих изысканий специалисты опубликовали в журнале Nature Communications.

 Коронавирус действительно по-разному влияет на европейцев и азиатов
Зачем мужчинам борода
Здоровье
Ученые выяснили, кто сильнее рискует заразиться коронавирусом Оказалось, что это владельцы собак и те, кто заказывает доставку продуктов из супермаркета.
Hi-Tech
Молния-застежка на воде. Японский корабль удивляет своей формой Очень необычный дизайн
Горячие темы на Авто
Армия СССР это всё же "армия предателей" или "армия предателей" действовала совместно с КГБ....? Демонтируя СССР. 386
Неисправная электропроводка в квартире. 270
Вы слышали о двух последних автопроисшествиях в Москве? 245
Ковидику исполнился годик! 181
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Прошел 31 год: как сейчас выглядит "Просто Мария"
Реакция Романовской на смерть Джигарханяна удивила
Что случилось: подробности смерти Лужкова
Мать больной Насти Заворотнюк обратилась к людям
Дом
Дом как на Бали: как в Туле обустроили дом товарами с Aliexpress
Советские ноу-хау, которые непонятны современному человеку
В Петербурге продают квартиру за 350 млн. Что там внутри: фото
Какую посуду из СССР незаслуженно забыли
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»