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10:53 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 20 ноября: возможен гололед

Снег в этот день предвещает потепление.

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Источник: СС0/RyanKingArt

20 ноября православная церковь вспоминает мученика Феодота Анкирского. В народе день получил название Федот Ледостав из-за того, что к этому времени водоемы уже покрываются ледяной коркой. Кстати, в этот день также возможен гололед и на дорогах.

Со льдом наши предки связывали и некоторые погодные приметы. Например, если реки уже полностью замерзли, то зима будет холодная и снежная. А если на Федота гололедица, то в ближайшие дни ударят морозы.

Снег 20 ноября говорит о скором потеплении и половодье весной. Тучи с северной стороны — к морозам, а закат в дымке — к сильному ветру.

Стоит также обратить внимание на поведение птиц. Если петухи много поют, а вороны бродят по одной и кричат в сторону юга, то ближайшая неделя будет теплой.

Екатерина Гура

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