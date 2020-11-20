Погодные приметы на 20 ноября: возможен гололед
Снег в этот день предвещает потепление.
Снег в этот день предвещает потепление.
20 ноября православная церковь вспоминает мученика Феодота Анкирского. В народе день получил название Федот Ледостав
Со льдом наши предки связывали и некоторые погодные приметы. Например, если реки уже полностью замерзли, то зима будет холодная и снежная. А если на Федота гололедица, то в ближайшие дни ударят морозы.
Снег 20 ноября говорит о скором потеплении и половодье весной. Тучи с северной стороны — к морозам, а закат в дымке — к сильному ветру.
Стоит также обратить внимание на поведение птиц. Если петухи много поют, а вороны бродят по одной и кричат в сторону юга, то ближайшая неделя будет теплой.
Екатерина Гура