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03:24 (мск), источник: РИА Новости

Вильфанд рассказал о температурной аномалии в азиатской части России

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Положительное отклонение от температурной нормы на азиатской части России достигает 20 градусов, что вызвано очень редким явлением: как и в прошлом году, теплый воздух с Атлантики проникает далеко на восток, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Источник: РИА Новости

«Действительно, на 16−20 градусов температура на азиатской части выше климатической нормы. Связано это с происходящим далеко за Уралом, что бывает крайне редко, хотя, если вспомнить прошлый год, то это было в течение прошлой зимы. Аналогичный процесс наблюдался, но по повторяемости это крайне редкий процесс, когда зимой Атлантические воздушные массы проникают так далеко на восток и формируют температурный режим в континентальных районах Азии», — сказал Вильфанд.

Как уточнил ученый, обычно климат зимой на азиатской части отличается суровостью, так как на эти территории не поступают ни Атлантические воздушные массы, ни со Средиземного моря, ни с Индийского океана, ни с Тихого океана.

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«Сейчас мы наблюдаем резкое изъятие из этого правила. Именно из Атлантики теплые воздушные массы беспрепятственно протекают на азиатскую территорию», — отметил Вильфанд.

Синоптик обратил внимание на еще один необычный процесс: суровую зиму в Средней Азии.

«В Ашхабаде и Ташкенте суровых условий не бывает, а завтра-послезавтра температура ниже нормы на 8−12 градусов. Редко бывает, что температуры отрицательные. И какие отрицательные? Ночью -12. В январе такое крайне редко бывает на юге Узбекистана. Связано это с тем, что антициклон, который существует над югом Западной Сибири, способствует мощной адвекции холодных масс с севера, плюс при малооблачном небе почва охлаждается. В отдельных районах Казахстана температуры опускаются до -12−16 градусов», — добавил Вильфанд.

«Чтобы отклонения в 10−12 градусов были на юге — совершеннейшая редкость», — сказал Вильфанд.

Он также отметил, что холодные воздушные массы поступают с севера Казахстана в нижнее Поволжье, Краснодарский край, Ставрополье, Ростовскую область. Поэтому там отрицательные температуры ночью.

«До начала следующей недели ситуация такой и будет», — отметил ученый.

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