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18:28 (мск), источник: Погода Mail.ru

Гигантская пыльная буря накрыла город в ЮАР (видео)

Пугающие кадры разлетелись по соцсетям.

В середине ноября в ЮАР резко испортилась погода. Уже несколько дней в разных районах не прекращаются грозы с градом, а в городе Апингтон природа решила устроить другой сюрприз.

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21 ноября там прошла масштабная пыльная буря, которая своим видом напоминала кадры из фильма-катастрофы. Будя из пыли и песка густой стеной подошла к жилым районам и буквально поглотила их.

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К счастью, после того, как буря утихла, ей на смену пришел сильный ливень, который помог очистить городские улицы от песка и освежить воздух.

Екатерина Гура

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