Video sent in by Marlin Snowy Beukes— Storm Report SA (@StormReportSA1) November 21, 2020
Upington earlier. pic.twitter.com/mHzvhksv4x
Гигантская пыльная буря накрыла город в ЮАР (видео)
Пугающие кадры разлетелись по соцсетям.
Пугающие кадры разлетелись по соцсетям.
В середине ноября в ЮАР резко испортилась погода. Уже несколько дней в разных районах не прекращаются грозы с градом, а в городе Апингтон природа решила устроить другой сюрприз.
21 ноября там прошла масштабная пыльная буря, которая своим видом напоминала кадры из
К счастью, после того, как буря утихла, ей на смену пришел сильный ливень, который помог очистить городские улицы от песка и освежить воздух.
Екатерина Гура