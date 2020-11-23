Жители Амурской области создали на льду огромную картину (видео)
Таким образом они почтили память местного художника.
Таким образом они почтили память местного художника.
Жители села Марково в Благовещенском районе Амурской области нарисовали на льду реки Хомутины огромную картину с Дедом Морозом, посвященную грядущему Новому году и памяти местного художника Валерия Мельникова.
Дело в том, что Мельников, которого односельчане называли просто дед Валерий, в течение многих лет создавал на льду «зимние открытки». К сожалению, в этом году художник умер, но местные жители решили продолжить его традицию и пригласили скульптора из Благовещенска Алексея Сидорова, который создал новую открытку, посвященную деду Валерию.
Екатерина Гура