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19:01 (мск), источник: Погода Mail.ru

Жители Амурской области создали на льду огромную картину (видео)

Таким образом они почтили память местного художника.

Жители села Марково в Благовещенском районе Амурской области нарисовали на льду реки Хомутины огромную картину с Дедом Морозом, посвященную грядущему Новому году и памяти местного художника Валерия Мельникова.

Дело в том, что Мельников, которого односельчане называли просто дед Валерий, в течение многих лет создавал на льду «зимние открытки». К сожалению, в этом году художник умер, но местные жители решили продолжить его традицию и пригласили скульптора из Благовещенска Алексея Сидорова, который создал новую открытку, посвященную деду Валерию.

Екатерина Гура

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