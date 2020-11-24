Первоцвет из Сибири испытали глобальным потеплением
С изменением климата уникальный цветок может исчезнуть.
С изменением климата уникальный цветок может исчезнуть.
У редкого цветка первоцвета сибирского не осталось времени для адаптации к глобальному потеплению, установили финские ученые.
Уникальное растение, которое входит в Красную книгу Амурской области и охраняется Директивой Евросоюза, имеет плохую приспособляемость, а потому исчезнет с повышением глобальных температур, показало исследование.
В Финляндии цветок растет на лугах вдоль северного берега Балтийского моря. Еще в 2013 году ученые высадили образцы этого растения в пяти различных ботсадах: в Сванвике на севере Норвегии, в Оулу на севере Финляндии, в двух ботсадах на юге Финляндии и в одном в Эстонии, чтобы посмотреть, как они отреагируют на незначительное изменение климатических условий.
Как и ожидалось, в южных ботсадах цветок чувствовал себя хуже. Это указывает на то, что глобальное потепление будет фатальным для вида. Но внезапно оказалось, что в самом северном ботсаду в Норвегии первоцвет почувствовал себя даже комфортнее, чем в родной Финляндии. Это означает, что цветок уже начал испытывать влияние изменения климата — на северных берегах Балтики ему стало слишком тепло.
Результаты наблюдений исследователей опубликованы в PeerJ.
Анна Лысенко