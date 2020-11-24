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13:34 (мск), источник: Погода Mail.ru

Первоцвет из Сибири испытали глобальным потеплением

С изменением климата уникальный цветок может исчезнуть.

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У редкого цветка первоцвета сибирского не осталось времени для адаптации к глобальному потеплению, установили финские ученые.

Уникальное растение, которое входит в Красную книгу Амурской области и охраняется Директивой Евросоюза, имеет плохую приспособляемость, а потому исчезнет с повышением глобальных температур, показало исследование.

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В Финляндии цветок растет на лугах вдоль северного берега Балтийского моря. Еще в 2013 году ученые высадили образцы этого растения в пяти различных ботсадах: в Сванвике на севере Норвегии, в Оулу на севере Финляндии, в двух ботсадах на юге Финляндии и в одном в Эстонии, чтобы посмотреть, как они отреагируют на незначительное изменение климатических условий.

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Как и ожидалось, в южных ботсадах цветок чувствовал себя хуже. Это указывает на то, что глобальное потепление будет фатальным для вида. Но внезапно оказалось, что в самом северном ботсаду в Норвегии первоцвет почувствовал себя даже комфортнее, чем в родной Финляндии. Это означает, что цветок уже начал испытывать влияние изменения климата — на северных берегах Балтики ему стало слишком тепло.

Результаты наблюдений исследователей опубликованы в PeerJ.

Анна Лысенко

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