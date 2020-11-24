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16:16 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ученые обнаружили новый вид молний

Они в тысячу раз мощнее обычных.

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Наблюдая за молниями, ученые из Лос-Аламосской национальной лаборатории (США) обнаружили новый их вид, который примерно в тысячу раз мощнее обычных вспышек.

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Особо сильные молнии называют суперболтами. Они были обнаружены в 1970-х годах, и ученые до сих пор точно не поняли причин их возникновения. Обычно такие молнии появляются в конце зимы в море или над океаном. Одна из таких мегавспышек была зафиксирована в 2018 году. Она протянулась примерно на 700 километров и длилась почти 17 секунд.

В новом исследовании ученые проанализировали данные за два года, собранные детектором NASA Geostationary Lightning Mapper. Он измеряет общую яркость разрядов молний в облаках, между облаками, а также ударов молний в землю, на что не способны наземные аппараты. Ученые обнаружили, что наиболее яркие молнии были сконцентрированы в центральной части США и в бассейне Рио-де-ла-Плата, который охватывает Уругвай, Парагвай и части Аргентины и Бразилии.

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Во втором исследовании ученые изучили данные за 12 лет с другого спутника. Если удар молнии производил не меньше 100 гигаватт энергии, его считали суперболтом.

Объединив спутниковые данные с наземными измерениями, исследователи обнаружили, что суперболты и в самом деле представляют собой другой вид молнии. Самые мощные из них возникли в результате редких положительно заряженных событий «облако-земля», а не отрицательно заряженных событий, которые характерны для большинства ударов молний. Результаты также показали, что суперболты часто возникают над океаном и, как правило, тянутся на сотни километров.

Выводы ученых опубликованы в Journal of Geophysical Research: Atmospheres.

Анна Лысенко

Авто
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