Ученые обнаружили новый вид молний
Они в тысячу раз мощнее обычных.
Они в тысячу раз мощнее обычных.
Наблюдая за молниями, ученые из
Особо сильные молнии называют суперболтами. Они были обнаружены в 1970-х годах, и ученые до сих пор точно не поняли причин их возникновения. Обычно такие молнии появляются в конце зимы в море или над океаном. Одна из таких мегавспышек была зафиксирована в 2018 году. Она протянулась примерно на 700 километров и длилась почти 17 секунд.
В новом исследовании ученые проанализировали данные за два года, собранные детектором NASA Geostationary Lightning Mapper. Он измеряет общую яркость разрядов молний в облаках, между облаками, а также ударов молний в землю, на что не способны наземные аппараты. Ученые обнаружили, что наиболее яркие молнии были сконцентрированы в центральной части США и в бассейне Рио-де-ла-Плата, который охватывает Уругвай, Парагвай и части Аргентины и Бразилии.
Во втором исследовании ученые изучили данные за 12 лет с другого спутника. Если удар молнии производил не меньше 100 гигаватт энергии, его считали суперболтом.
Объединив спутниковые данные с наземными измерениями, исследователи обнаружили, что суперболты и в самом деле представляют собой другой вид молнии. Самые мощные из них возникли в результате редких положительно заряженных событий «облако-земля», а не отрицательно заряженных событий, которые характерны для большинства ударов молний. Результаты также показали, что суперболты часто возникают над океаном и, как правило, тянутся на сотни километров.
Выводы ученых опубликованы в Journal of Geophysical Research: Atmospheres.
Анна Лысенко