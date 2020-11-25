Подо льдом Байкала заметили многоэтажные «блинчики» (фото, видео)
Такое явление можно увидеть только в ноябре и декабре.
Такое явление можно увидеть только в ноябре и декабре.
Фотограф Станислав Толстнев стал свидетелем редкого и красивого зрелища во время становления льда на озере Байкал. В части озера, известной как Малое Море, под поверхностью застыли «многоэтажные» плоские пузыри, напоминающие по внешнему виду блинчики.
Картина настолько озадачила подписчиков фотографа в соцсетях, что ему пришлось рассказать о феномене в следующем посте: «Кто не был на зимнем Байкале, много чего не видел. Рассказываю. Это пузыри метана, который поднимается со дна озера. Такое есть далеко не везде. Почему пузыри такими этажами? Потому что лед намерзает постепенно, и в основном по ночам, когда температуры низкие. Пузырь поднимется, ночью вмерзнет в лед. Затем следующий. И так далее. Эти этажи пузырей бывают до 1,5 метров».
Ещё на Байкале можно встретить хаотично разбросанные пузыри льда, добавил Толстнев. «Это нерпы в этом месте много, они выдыхают воздух и он тоже вмерзает в лед», — объяснил фотограф и экскурсовод из Иркутска.
Анна Лысенко