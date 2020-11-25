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11:09 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 25 ноября: определяем погоду на зиму

Какой день, таким будет и весь декабрь.

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Источник: Агентство «Москва»

25 ноября православная церковь вспоминает святого Иоанна Милостивого. В народе этот день получил название Иван Снежный из-за ветреной и холодной погоды в этот период. В народе верили, что какая погода стоит 25 ноября, то таким будет и весь декабрь.

Существуют также и отдельные приметы, которые помогают узнать погоду на ближайшие дни и всю зиму.

Например, дождливый день обещает сырую и дождливую погоду на ближайшие пару месяцев.

Если 25 ноября выпал снег, то он уже не растает до самой весны, а сама весна будет поздней и холодной.

Низкие и темные облака — к скорым заморозкам, а если они светлые, но плывут против ветра, то стоит ждать снегопада.

Екатерина Гура

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