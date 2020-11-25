Народные приметы на 25 ноября: определяем погоду на зиму
Какой день, таким будет и весь декабрь.
Какой день, таким будет и весь декабрь.
25 ноября православная церковь вспоминает святого Иоанна Милостивого. В народе этот день получил название Иван Снежный
Существуют также и отдельные приметы, которые помогают узнать погоду на ближайшие дни и всю зиму.
Если 25 ноября выпал снег, то он уже не растает до самой весны, а сама весна будет поздней и холодной.
Низкие и темные облака — к скорым заморозкам, а если они светлые, но плывут против ветра, то стоит ждать снегопада.
Екатерина Гура