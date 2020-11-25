Изумрудную реку в Китае, которая не замерзает зимой, показали на видео
В холодное время года она становится необычайно красивой
В холодное время года она становится необычайно красивой
В соцсетях в конце ноября появилось завораживающее видео необычной зимней реки в китайском городе Арксан, на севере страны в автономном районе Внутренняя Монголия.
20-метровая река Халх там по берегам покрылась толстым слоем льда, а в середине так и осталась течь как ни в чем не бывало. К слову, температура в регионе сейчас составляет около -20 градусов.
Благодаря частичному оледенению вода в реке стала яркого изумрудного цвета, что на фоне белого льда выглядит просто сказочно.
Халх никогда полностью не замерзает зимой благодаря естественному геотермическому подогреву.
Екатерина Гура