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17:42 (мск), источник: Погода Mail.ru

Изумрудную реку в Китае, которая не замерзает зимой, показали на видео

В холодное время года она становится необычайно красивой

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В соцсетях в конце ноября появилось завораживающее видео необычной зимней реки в китайском городе Арксан, на севере страны в автономном районе Внутренняя Монголия.

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20-метровая река Халх там по берегам покрылась толстым слоем льда, а в середине так и осталась течь как ни в чем не бывало. К слову, температура в регионе сейчас составляет около -20 градусов.

Благодаря частичному оледенению вода в реке стала яркого изумрудного цвета, что на фоне белого льда выглядит просто сказочно.

Халх никогда полностью не замерзает зимой благодаря естественному геотермическому подогреву.

Екатерина Гура

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