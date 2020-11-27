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10:37 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 27 ноября: встречаем зиму

Наблюдая за осадками, можно определить погоду на много месяцев вперед.

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Источник: Reuters

27 ноября православные христиане вспоминают святого Филиппа, которого в народе прозвали Филипп Зимний. Также в этот день начинается первая часть зимы — Первозимье, которая длится с 27 ноября по 23 декабря.

Считалось, что если в этот день идет снег, то следует готовиться к затяжным дождям и холодному и сырому маю.

Если идет дождь, то следующее лето будет долгим и теплым, а если на деревьях по утру много инея — весна придет рано и будет очень теплой.

Кстати, если 27 ноября громко каркают вороны, то скоро потеплеет, а если чирикают воробьи — погода скоро переменится.

Екатерина Гура

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