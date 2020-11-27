Погодные приметы на 27 ноября: встречаем зиму
Наблюдая за осадками, можно определить погоду на много месяцев вперед.
Наблюдая за осадками, можно определить погоду на много месяцев вперед.
27 ноября православные христиане вспоминают святого Филиппа, которого в народе прозвали Филипп Зимний. Также в этот день начинается первая часть зимы — Первозимье, которая длится с 27 ноября по 23 декабря.
Считалось, что если в этот день идет снег, то следует готовиться к затяжным дождям и холодному и сырому маю.
Кстати, если 27 ноября громко каркают вороны, то скоро потеплеет, а если чирикают воробьи — погода скоро переменится.
Екатерина Гура