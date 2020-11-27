Над Техасом разразилась «инопланетная» гроза (видео)
Странные непрерывные вспышки в небе напугали американцев.
Странные непрерывные вспышки в небе напугали американцев.
Жители города Селина в Техасе были напуганы мощнейшей грозой, разразившейся 24 ноября.
На одном из видео, опубликованном местной жительницей Кристиной Винн, можно увидеть, что молнии бьют практически без пауз. При этом небо освещается странными прямыми лучами, которые очевидцы сравнили с «прожекторами летающей тарелки». Картину довершают плотные облака с четкими геометрическими линиями.
По словам метеорологов, в регионе в это время были зарегистрированы сильные порывы ветра со скоростью до 113 километров в час.
Анна Лысенко