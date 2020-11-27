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17:17 (мск), источник: РИА Новости

Ученые развеяли популярный миф о глобальном потеплении

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Группа немецких и швейцарских ученых опровергли популярный миф о том, что глобальное потепление задерживает наступление осени. Их выводы опубликованы в журнале Science.

Источник: РИА Новости

Более ранние научные модели прогнозировали, что к концу века начало осени может перенестись на две-три недели позже. Согласно новым расчетам, осень может наступить на шесть дней раньше.

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Выводы исследователей основываются на наблюдениях за объемами потребления деревьями углекислого газа и временем опадения листьев. По их словам, эти процессы оказывают большое влияние на управление климатом.

«Десятилетиями мы полагали, что период вегетации у деревьев увеличивается, а опадение листьев происходит позже. Однако новое исследование показывает, что из-за ускорившегося роста деревьев листья опадают раньше», — объяснил швейцарский ученый Томас Кроутер.

Специалисты считают, что их открытие позволит взглянуть на глобальное потепление с другой стороны и выработать новые меры по борьбе с его последствиями.

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