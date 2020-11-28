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10:03 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 28 ноября: каким будет май

Сегодня можно делать прогнозы на урожай.

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Источник: AP 2020

28 ноября церковь чтит память мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива Едесских. В народе день получил название Гурьев. С него начинается Рождественский пост.

Наши предки наблюдали за погодой. Если снег в это время уже лежит, он не растает до самой весны. Снега выпало много — к хорошему урожаю. Ветер в Гурьев день обещает такую же погоду до Николая (19 декабря).

Пасмурная, но теплая погода обещает ненастный май. Особенно, если идет мокрый снег.

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