Народные приметы на 28 ноября: каким будет май
Сегодня можно делать прогнозы на урожай.
Сегодня можно делать прогнозы на урожай.
28 ноября церковь чтит память мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива Едесских. В народе день получил название Гурьев. С него начинается Рождественский пост.
Наши предки наблюдали за погодой. Если снег в это время уже лежит, он не растает до самой весны. Снега выпало много — к хорошему урожаю. Ветер в Гурьев день обещает такую же погоду до Николая (19 декабря).
Пасмурная, но теплая погода обещает ненастный май. Особенно, если идет мокрый снег.