Швейцарские Альпы продолжили расти
Они вырастают почти на метр за тысячу лет.
Они вырастают почти на метр за тысячу лет.
Центральные Альпы все еще растут, причем на удивление быстро, установила международная группа геологов во главе с сотрудниками Бернского университета.
Исследователи изучали скорость эрозии гор с помощью изотопа — бериллия-10. Он образуется только на поверхности Земли в результате ядерных реакций под действием космических лучей. Соответственно, чем выше концентрация бериллия-10 на
Изучив концентрацию изотопа в песке 350 альпийских рек, ученые пришли к выводу, что Швейцарские Альпы поднимаются быстрее, чем опускаются
Скорость эрозии Альп в среднем составляет около 40 см за тысячу лет. Быстрее всего горы разрушаются в районах Ильграбен и Вале, а медленнее всего — на востоке Швейцарских Альп в районе реки Тур. За тысячу лет горы на этом участке вырастают примерно на 80 см.
Результаты исследования геологов опубликованы в
Анна Лысенко