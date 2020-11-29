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17:20 (мск), источник: Погода Mail.ru

Швейцарские Альпы продолжили расти

Они вырастают почти на метр за тысячу лет.

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Источник: AP 2020

Центральные Альпы все еще растут, причем на удивление быстро, установила международная группа геологов во главе с сотрудниками Бернского университета.

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Исследователи изучали скорость эрозии гор с помощью изотопа — бериллия-10. Он образуется только на поверхности Земли в результате ядерных реакций под действием космических лучей. Соответственно, чем выше концентрация бериллия-10 на каком-то участке, тем дольше он подвергался влиянию космического излучения.

Изучив концентрацию изотопа в песке 350 альпийских рек, ученые пришли к выводу, что Швейцарские Альпы поднимаются быстрее, чем опускаются из-за эрозии. Раньше считалось, что эти два процесса примерно равны по интенсивности.

Скорость эрозии Альп в среднем составляет около 40 см за тысячу лет. Быстрее всего горы разрушаются в районах Ильграбен и Вале, а медленнее всего — на востоке Швейцарских Альп в районе реки Тур. За тысячу лет горы на этом участке вырастают примерно на 80 см.

Результаты исследования геологов опубликованы в Earth-Science Reviews.

Анна Лысенко

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