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29 ноября, источник: ТАСС

В нескольких регионах России прогнозируют аномально теплую погоду

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Аномально теплая неделя ожидает ряд регионов Северо-Западного федерального округа (СЗФО), где температура воздуха будет выше нормы на 4−6 градуса.

Источник: Агентство «Москва»

Потепление продолжится и в регионах азиатской части России, где аномалии будут достигать 25 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Получается необычное распределение аномалий температуры в России. Севернее Москвы, в Питере, Новгороде, Пскове, Карелии, Мурманской, Архангельской областях температура выше нормы будет в течение всей недели на 4−6 градусов», — сообщил он.

Кроме того, по словам Вильфанда, период аномально теплой погоды будет продолжаться на азиатской части России.

«Длительный и необычный процесс там, это бывает не часто. Атлантический воздух будет определять погоду и на Ямале, и на Таймыре, и в центре Красноярского края, и в Якутии. Там температура выше нормы будет на 15−25 градусов», — отметил он.

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