Погодные приметы на 30 ноября: делаем прогноз на весну
По осадкам в этот день можно узнать и погоду на ближайшее время
По осадкам в этот день можно узнать и погоду на ближайшее время
30 ноября православная церковь вспоминает святого пророка Даниила. В народе верили, что по погоде в этот день можно узнать, какой будет весна.
Например, если сегодняшний день выдался морозным, то снег пролежит до середины апреля, а если Данилов день теплый, то и весна будет ранняя и теплая. Кроме того, наши предки верили: какая погода стоит в этот день, таким будет и весь май.
Также в этот день можно сделать прогноз и на ближайшее время. Считается, если 30 ноября дует
Екатерина Гура