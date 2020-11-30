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12:43 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 30 ноября: делаем прогноз на весну

По осадкам в этот день можно узнать и погоду на ближайшее время

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Источник: Агентство «Москва»
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30 ноября православная церковь вспоминает святого пророка Даниила. В народе верили, что по погоде в этот день можно узнать, какой будет весна.

Например, если сегодняшний день выдался морозным, то снег пролежит до середины апреля, а если Данилов день теплый, то и весна будет ранняя и теплая. Кроме того, наши предки верили: какая погода стоит в этот день, таким будет и весь май.

Также в этот день можно сделать прогноз и на ближайшее время. Считается, если 30 ноября дует юго-западный ветер, то ближайшие дни будут теплыми, но снежными. Утренний иней также обещает скорое потепление, а метель в этот день — верная примета того, что лето будет жарким.

Екатерина Гура

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