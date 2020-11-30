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13:30 (мск), источник: РИА Новости

Гидрометцентр озвучил прогноз на декабрь

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Декабрь с температурами выше нормы ожидается на большей части азиатской территории России и на севере европейской России, холодный декабрь ждет юг Приволжского и Уральского федеральных округов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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Источник: РИА Новости

«Среднемесячная температура в декабре на азиатской территории ожидается в большинстве регионов выше нормы. Особенно высокая аномалия на севере Красноярского края и в Якутии. На европейской территории: севернее Центрального федерального округа температура тоже выше нормы. На южной половине европейской России в Приволжском федеральном округе и в центре Урала температура около нормы. Ниже нормы будет на юге Приволжского федерального и Уральского федеральных округов. Здесь температурный фон ниже нормы, то есть прогнозируется холодный декабрь», — сказал Вильфанд.

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Синоптик уточнил, что на севере европейской и азиатской части страны осадки ожидаются выше нормы.

«Избыток осадков также будет на Чукотке и на Камчатке. Кроме того, в Приморском крае и на Сахалине. Дефицит осадков прогнозируется на юго-востоке европейской территории страны (Черноземье, Краснодарский край, Ростовская область, Ставрополье, Ульяновская область, Татарстан, Самарская область, Нижняя Волга, а также юг Волгоградской и Астраханской областей, Башкирия)», — сказал Вильфанд.

Он уточнил, что дефицит осадков ждет юг Урала до Оренбурга (Курган, Челябинск), а также Якутию, Забайкалье и Амурскую область.

Как пояснил Вильфанд, месячный прогноз располагает оценками «выше», «ниже» и «около нормы». Точное значение отклонения и абсолютные значения можно будет увидеть в более краткосрочных прогнозах.

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