В небе над Японией пролетел гигантский метеор (видео)

29 ноября жители центральной и западной Японии наблюдали в небе огромный светящийся шар. По многочисленным свидетельствам очевидцев, падающий метеор был очень крупным и ярким, его полет, длившийся около семи секунд, сопровождался громким гулом.
Как рассказали в Национальной астрономической обсерватории Японии, такие явление отнюдь не редкость — в месяц можно наблюдать несколько похожих метеоров, однако, в этот раз он был очень большим, а потому зрелище выглядело крайне необычным. По словам специалистов, вполне возможно, что некоторые обломки этого небесного тела могли долететь до земли, сообщает ABC news.