Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 30 ноябряКиберпонедельник, начало советско-финской войны, пожар в Хрустальном дворце и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
50Выбраны лучшие снимки животных этого года
1795 лет со дня рождения Майи Плисецкой
17:51 (мск), источник: Погода Mail.ru

В небе над Японией пролетел гигантский метеор (видео)

По словам специалистов, его фрагменты могли долететь до земли.

29 ноября жители центральной и западной Японии наблюдали в небе огромный светящийся шар. По многочисленным свидетельствам очевидцев, падающий метеор был очень крупным и ярким, его полет, длившийся около семи секунд, сопровождался громким гулом.

Как рассказали в Национальной астрономической обсерватории Японии, такие явление отнюдь не редкость — в месяц можно наблюдать несколько похожих метеоров, однако, в этот раз он был очень большим, а потому зрелище выглядело крайне необычным. По словам специалистов, вполне возможно, что некоторые обломки этого небесного тела могли долететь до земли, сообщает ABC news.

Екатерина Гура

Читайте также
Горячие темы на Авто
Большая пресс-конференция Владимира Путина пройдет 17 декабря 487
Сочинения, на заданную тему. 352
Борзеют. 336
хорошо мужикам 326
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
10 самых бездарных звезд, которых не любят зрители
В РФ начали массово воровать катализаторы из авто
Тайна снимка 1938 г.: женщина с сотовым телефоном
Не от удара: причина смерти жертвы ДТП с Ефремовым
Новости партнеров
Коммунисты выступили против выплат «детям войны»
Коронавирус не беда. Москва побила сразу несколько антирекордов
Парадоксы МГД: КПРФ выступила против выплат «детям войны»
Мужчина наступил девушке на ногу, извинился. Ее ответу все аплодировали
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»