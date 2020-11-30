Как выглядело последнее полнолуние ноября (фото)
Оно совпало с полутеневым лунным затмением.
Оно совпало с полутеневым лунным затмением.
В ночь на 30 ноября жители Земли могли наблюдать последнюю полную Луну в этом месяце, которая в древнем фермерском альманахе получила название Бобровой. Это было связано с тем, что в данный период бобры начинали искать дома для зимовки, а охотники устраивали на них охоту.
В этом году ноябрьское Бобровое полнолуние совпало с редким астрономическим событием, которое, впрочем, осталось практически незамеченным. Дело в том, что в ночь на 30 ноября произошло полутеневое лунное затмение. Дело в том, что во время такого затмения, Луна не исчезает полностью, а лишь становится немного темнее, а потому особого эффекта многие так и не заметили, сообщает Daily Mail.
Екатерина Гура