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19:20 (мск), источник: Погода Mail.ru

Как выглядело последнее полнолуние ноября (фото)

Оно совпало с полутеневым лунным затмением.

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фотографий
7
фотографий
7
фотографий

В ночь на 30 ноября жители Земли могли наблюдать последнюю полную Луну в этом месяце, которая в древнем фермерском альманахе получила название Бобровой. Это было связано с тем, что в данный период бобры начинали искать дома для зимовки, а охотники устраивали на них охоту.

Кроме того, последнее полнолуние ноября также называют Морозной Луной, что связано с наступлением зимних холодов.

В этом году ноябрьское Бобровое полнолуние совпало с редким астрономическим событием, которое, впрочем, осталось практически незамеченным. Дело в том, что в ночь на 30 ноября произошло полутеневое лунное затмение. Дело в том, что во время такого затмения, Луна не исчезает полностью, а лишь становится немного темнее, а потому особого эффекта многие так и не заметили, сообщает Daily Mail.

Екатерина Гура

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