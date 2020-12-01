Venice pic.twitter.com/rg7Bd7OAyN— NOGUCHI, Soichi 野口 聡－（のぐち そういち） (@Astro_Soichi) November 29, 2020
Изменившуюся за время карантина Венецию показали с борта МКС
Обнародовано фото из космоса.
Обнародовано фото из космоса.
Японский астронавт Соити Ногути показал, как выглядит Венеция с борта Международной космической станции.
Если смотреть на город с суши, он поражает большим количеством запутанных каналов и улочек, где просто заблудиться. Но если смотреть с космоса, оказывается, что Венеция имеет четкую геометрическую форму с почти что прямыми углами.
Подписчики астронавта отметили, насколько за время локдауна изменился цвет морской воды у берегов острова. Она стала
Ранее Соити Ногути сфотографировал из иллюминатора МКС ночной Каир.
Анна Лысенко