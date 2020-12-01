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13:25 (мск), источник: Погода Mail.ru

Изменившуюся за время карантина Венецию показали с борта МКС

Обнародовано фото из космоса.

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Японский астронавт Соити Ногути показал, как выглядит Венеция с борта Международной космической станции.

Если смотреть на город с суши, он поражает большим количеством запутанных каналов и улочек, где просто заблудиться. Но если смотреть с космоса, оказывается, что Венеция имеет четкую геометрическую форму с почти что прямыми углами.

Подписчики астронавта отметили, насколько за время локдауна изменился цвет морской воды у берегов острова. Она стала ярко-голубой и прозрачной.

Ранее Соити Ногути сфотографировал из иллюминатора МКС ночной Каир.

Анна Лысенко

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