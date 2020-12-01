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16:20 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Индонезии началась эвакуация из-за вулкана Семеру

Он выбросил пепел на высоту 3 км.

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На индонезийском острове Ява эвакуированы тысячи человек из-за активности вулкана Семеру, самого высокого на острове.

Вулкан выбросил пепел на высоту 3 км, вызвав панику среди местных жителей. Утром во вторник пепел и сера покрыли несколько деревень на склонах горы. Сообщений о травмах не поступало, сообщает Al Jazeera. Индонезийцам рекомендуют не находиться к вулкану ближе, чем на расстоянии в 4 км.

В последний раз Семеру извергался в мае. Извержение произошло спустя два дня после того, как другой индонезийский вулкан Левотоло на острове Лембата выбросил пепел на высоту 4 км. Были эвакуированы почти 5 тысяч человек и закрыт местный аэропорт. Наблюдается рост активности и других вулканов в регионе.

Паника у подножия Семеру

Индонезия входит в Тихоокеанское огненное кольцо, где происходят около 90% всех мировых землетрясений. Здесь же начинается Средиземноморский складчатый пояс, второй по сейсмической активности.

Анна Лысенко

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