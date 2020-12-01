Semeru.... pic.twitter.com/tlhuDnT5xm— The markonah.... (@ubay_the) December 1, 2020
В Индонезии началась эвакуация из-за вулкана Семеру
Он выбросил пепел на высоту 3 км.
Он выбросил пепел на высоту 3 км.
На индонезийском острове Ява эвакуированы тысячи человек
Вулкан выбросил пепел на высоту 3 км, вызвав панику среди местных жителей. Утром во вторник пепел и сера покрыли несколько деревень на склонах горы. Сообщений о травмах не поступало, сообщает Al Jazeera. Индонезийцам рекомендуют не находиться к вулкану ближе, чем на расстоянии в 4 км.
В последний раз Семеру извергался в мае. Извержение произошло спустя два дня после того, как другой индонезийский вулкан Левотоло на острове Лембата выбросил пепел на высоту 4 км. Были эвакуированы почти 5 тысяч человек и закрыт местный аэропорт. Наблюдается рост активности и других вулканов в регионе.
Индонезия входит в Тихоокеанское огненное кольцо, где происходят около 90% всех мировых землетрясений. Здесь же начинается Средиземноморский складчатый пояс, второй по сейсмической активности.
Анна Лысенко