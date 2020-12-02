Народные приметы на 2 декабря: снег с ветром — к суровой зиме
А вот ясный день предвещает скорые морозы.
А вот ясный день предвещает скорые морозы.
2 декабря в народном календаре получил название Авдей Радетель, в честь святого пророка Авдия, которого считали покровителем домашнего хозяйства и семейного счастья.
Считалось, что по погоде 2 декабря, можно узнать, какими будут ближайшие дни и вся зима.
Сделать прогноз поможет и ветер: если в течение дня он меняет свое направление, то в ближайшие дни погода испортится.
Екатерина Гура