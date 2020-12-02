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10:37 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 2 декабря: снег с ветром — к суровой зиме

А вот ясный день предвещает скорые морозы.

Источник: AP 2020

2 декабря в народном календаре получил название Авдей Радетель, в честь святого пророка Авдия, которого считали покровителем домашнего хозяйства и семейного счастья.

Считалось, что по погоде 2 декабря, можно узнать, какими будут ближайшие дни и вся зима.

Например, пасмурный день обещает скорое потепление. Ясно и солнечно — стоит ждать морозов. А если идет снег и дует сильный ветер, то зима будет холодной и затяжной.

Сделать прогноз поможет и ветер: если в течение дня он меняет свое направление, то в ближайшие дни погода испортится.

Екатерина Гура

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