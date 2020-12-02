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13:05 (мск), источник: РИА Новости

В Новой Зеландии объявили режим ЧС из-за изменения климата

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Власти Новой Зеландии объявили о введении режима ЧС в связи с изменением климата, сообщила правительственная пресс-служба со ссылкой на министра страны по климату Джеймса Шоу.

Источник: Makalu/СС0

«За последние три года наше правительство поставило Новую Зеландию на передовую в вопросе борьбы с изменением климата. Объявление режима чрезвычайной климатической ситуации и подкрепление его долгосрочными действиями по сокращению выбросов (углерода — ред.) показывают, что мы намерены далее придерживаться этого пути», — заявил Шоу.

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В следующем году власти Новой Зеландии намерены согласовать три бюджетных плана по выбросам в соответствии с законом о сокращении выбросов углерода до нуля. Правительство страны также утвердит и опубликует план сокращения выбросов в рамках согласованных бюджетов. Новая Зеландия намерена пересмотреть свою роль в соответствии с Парижским соглашением 2015 года и принять план по международным климатическим обязательствам на период с 2021 по 2030 годы.

Министр добавил, что реализация декларации о чрезвычайной климатической ситуации и действия в соответствии с рекомендациями комиссии по изменению климата обеспечат роль страны в сокращении вдвое глобальных выбросов углерода к 2030 году, что будет особенно существенно в преддверии глобального саммита по вопросам климата в Глазго в следующем году.

Отмечается, что Новая Зеландия, приняв закон о сокращении выбросов углерода до нуля, на данный момент находится в числе немногих стран, законодательно закрепивших цель борьбы с глобальным потеплением.
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В прошлом году парламент Новой Зеландии принял законопроект о сокращении выбросов углекислого газа до нуля к 2050 году. Цель закона состоит в осуществлении четкой и стабильной политики в области изменения климата, которая внесет вклад в глобальные усилия по ограничению повышения средней температуры до 1,5 градусов в рамках Парижского соглашения.

Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное более чем 190 странами в декабре 2015 года, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Соглашение не предполагает полного отказа от ископаемого топлива. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата. Кроме того, все больше в энергопоставках должна быть доля возобновляемых источников энергии.

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