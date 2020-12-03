Народные приметы на 3 декабря: снег предвещает ясную погоду
Зато начало июня будет дождливым.
Зато начало июня будет дождливым.
3 декабря православная церковь вспоминает святого архиепископа Константинопольского Прокла. На Руси в этот день открывали санный путь.
Считалось, если 3 декабря идет снег, но нет ветра, то в ближайшие дни будет ясная погода. Правда наши предки подметили, что снег на Прокла сулит и дожди в начале июня.
Чтобы определить погоду на ближайшие дни, можно понаблюдать и за птицами. Если они прячутся в укрытие — стоит готовиться к вьюге. А тетерев на верхушке дерева — к солнечной и теплой погоде.
Екатерина Гура