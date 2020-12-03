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16:08 (мск), источник: "Российская газета"

Норильск накрыло снегопадом и «черной пургой»

В Норильске устраняют последствия снегопада, который продолжался почти неделю. Сегодня ГИБДД разрешила открыть дорогу Норильск-Кайеркан-Алыкель, связывающую город с аэропортом, сообщили в мэрии северного города.

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До этого трасса была закрыта несколько дней — на Норильск обрушился снежный буран, который местные жители называют «черной пургой».

Первое предупреждение о непогоде поступило еще 29 ноября. С тех пор штормовой ветер и обильный снегопад не утихали ни на минуту. Под двухметровыми заносами снега оказались машины, гаражи, первые этажи домов, особенно сильно пострадал один из районов Норильска — Талнах.

Правда горожане, привыкшие в условиях Крайнего Севера к любым капризам природы, относятся к непогоде спокойно, обмениваясь впечатлениями в соцсетях и публикуя фотографии заваливших Норильск сугробов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как рассказали в управлении ГО и ЧС города, стихия утихнет к выходным: ветер постепенно стихнет, перестанет идти снег, а температура понизится до минус 23 градусов.

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