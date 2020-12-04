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10:57 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 4 декабря: определяем, какой будет зима

Выпавший снег обещает частые метели

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Источник: Агентство «Москва»

4 декабря православная церковь отмечает большой праздник — Введение во храм Пресвятой Богородицы. В народе этот день называли «воротами зимы» и считали, что выпавший сегодня снег уже не растает до самой весны.

Народные приметы этого дня указывают на то, что, если на улице мороз, то вся зима будет холодной. Обильный снегопад обещает регулярные метели, а солнце и ясное небо — к теплой и бесснежной погоде зимой.

Затянутое облаками небо говорит о том, что в ближайшие дни погода заметно испортится.

Екатерина Гура

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