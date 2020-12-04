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11:20 (мск), источник: Погода Mail.ru

В декабре жители Земли увидят самый яркий звездопад в году

Число метеоров в час может достигать 150.

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Источник: NASA
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Удивительное астрономическое событие можно будет наблюдать в середине декабря. Начиная с 10 декабря, жители Земли смогут увидеть интенсивный звездопад, называемый метеорным потоком Геминиды.

Этот звездопад отличается особой яркостью, так как число метеоров в час может достигать 150, что больше, чем у знаменитых августовских Персеид. При этом метеоры могут выглядеть желтыми, синими, красными и даже зелеными.

Пик звездопада придется на 13 и 14 декабря, а наблюдать его можно будет невооруженным глазом, пишет The Sun.

Екатерина Гура

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