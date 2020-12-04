В декабре жители Земли увидят самый яркий звездопад в году
Число метеоров в час может достигать 150.
Число метеоров в час может достигать 150.
Удивительное астрономическое событие можно будет наблюдать в середине декабря. Начиная с 10 декабря, жители Земли смогут увидеть интенсивный звездопад, называемый метеорным потоком Геминиды.
Этот звездопад отличается особой яркостью, так как число метеоров в час может достигать 150, что больше, чем у знаменитых августовских Персеид. При этом метеоры могут выглядеть желтыми, синими, красными и даже зелеными.
Пик звездопада придется на 13 и 14 декабря, а наблюдать его можно будет невооруженным глазом, пишет The Sun.
Екатерина Гура