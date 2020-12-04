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12:29 (мск), источник: Погода Mail.ru

«Испарение» туманности показали на фото

Нетипичный процесс происходит необычно быстро.

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Источник: ESA/Hubble

Туманность Скат в созвездии Жертвенника резко уменьшилась за последние десятилетия.

Астрономы неожиданно обнаружили это, просмотрев и сравнив архивные снимки «Хаббла», говорится на официальном сайте космического телескопа. Наблюдение такой быстрой скорости изменения планетарной туманности является беспрецедентным, заявляют ученые.

На снимках 1996 года Скат еще выглядит ярким. В центре туманности — звезда SAO 244567, которая превращается в белый карлик. Рядом с ней — звезда-компаньон. Наличие двойной звезды спровоцировало сложную структуру туманности.

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На фото 2016 года планетарность выглядит куда более тусклой, чем за 20 лет до этого. Ярко-синие газовые оболочки около центра туманности почти незаметны, а волнистые края, которые дали ей название, практически исчезли.

Умирающая звезда в центре испускает азот, водород и кислород. Ученые обнаружили, что яркость излучения кислорода упала почти в тысячу раз.

«В большинстве исследований туманность обычно становится больше, — сказал Брюс Балик из Вашингтонского университета (США), который руководил новым исследованием. — Здесь она коренным образом меняет свою форму и тускнеет, причем в беспрецедентных временных масштабах».

Команда, изучающая быстрое угасание туманности, пока не знает, чем закончится такой необычный процесс.

Анна Лысенко

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