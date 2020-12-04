«Испарение» туманности показали на фото
Нетипичный процесс происходит необычно быстро.
Нетипичный процесс происходит необычно быстро.
Туманность Скат в созвездии Жертвенника резко уменьшилась за последние десятилетия.
Астрономы неожиданно обнаружили это, просмотрев и сравнив архивные снимки «Хаббла», говорится на официальном сайте космического телескопа. Наблюдение такой быстрой скорости изменения планетарной туманности является беспрецедентным, заявляют ученые.
На снимках 1996 года Скат еще выглядит ярким. В центре туманности — звезда SAO 244567, которая превращается в белый карлик. Рядом с ней —
На фото 2016 года планетарность выглядит куда более тусклой, чем за 20 лет до этого.
Умирающая звезда в центре испускает азот, водород и кислород. Ученые обнаружили, что яркость излучения кислорода упала почти в тысячу раз.
«В большинстве исследований туманность обычно становится больше, — сказал Брюс Балик из Вашингтонского университета (США), который руководил новым исследованием. — Здесь она коренным образом меняет свою форму и тускнеет, причем в беспрецедентных временных масштабах».
Команда, изучающая быстрое угасание туманности, пока не знает, чем закончится такой необычный процесс.
Анна Лысенко