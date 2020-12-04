Литовский курорт превратился в ледяной городок (фото)
Сильный ветер и большие волны покрыли льдом всю набережную.
Сильный ветер и большие волны покрыли льдом всю набережную.
3 декабря жители и гости курортного поселка Нида в Литве могли наблюдать сказочную картину на местной набережной.
В соцсетях появились фото ледяных «скульптур» и образовавшегося катка рядом с пляжем.
Поскольку погода в регионе продолжает оставаться неблагоприятной, то любоваться зимним пейзажем, скорее всего, можно будет еще несколько дней.
Напомним, что похожую картину могли наблюдать в ноябре и жители Приморья. Правда, там прошедший ледяной дождь обернулся настоящей катастрофой.
Екатерина Гура