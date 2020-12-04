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17:29 (мск), источник: Погода Mail.ru

Литовский курорт превратился в ледяной городок (фото)

Сильный ветер и большие волны покрыли льдом всю набережную.

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3 декабря жители и гости курортного поселка Нида в Литве могли наблюдать сказочную картину на местной набережной. Из-за сильного ветра, высокой влажности и больших волн скамейки, столбы и деревья на косе покрылись толстым слоем льда и сосульками.

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В соцсетях появились фото ледяных «скульптур» и образовавшегося катка рядом с пляжем.

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Поскольку погода в регионе продолжает оставаться неблагоприятной, то любоваться зимним пейзажем, скорее всего, можно будет еще несколько дней.

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Напомним, что похожую картину могли наблюдать в ноябре и жители Приморья. Правда, там прошедший ледяной дождь обернулся настоящей катастрофой.

Екатерина Гура

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