Жители Тюмени наблюдали в небе завораживающие световые столбы
Очень живописное атмосферное явление.
Очень живописное атмосферное явление.
В ночном небе над Тюменью можно было наблюдать удивительный оптический эффект — световые столбы.
Это необычное природное явление возникает при температуре ниже -20 градусов, когда свет от Солнца или искусственных источников отражается от плоских граней ромбовидных кристаллов льда в воздухе, образуя светящиеся разноцветные столбы, поднимающиеся от земли в небо.
Екатерина Гура