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17:38 (мск), источник: Погода Mail.ru

Жители Тюмени наблюдали в небе завораживающие световые столбы

Очень живописное атмосферное явление.

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В ночном небе над Тюменью можно было наблюдать удивительный оптический эффект — световые столбы.

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Это необычное природное явление возникает при температуре ниже -20 градусов, когда свет от Солнца или искусственных источников отражается от плоских граней ромбовидных кристаллов льда в воздухе, образуя светящиеся разноцветные столбы, поднимающиеся от земли в небо.

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Из-за высокой влажности это довольно распространенная в северных широтах оптическая иллюзия. Недавно такое же явление могли наблюдать и жители Ямальского полуострова.

Екатерина Гура

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