Народные приметы на 5 декабря: наблюдаем за птицами
Они подскажут, будет ли вьюга.
Они подскажут, будет ли вьюга.
5 декабря в народе называют Прокопьев день, так как церковь сегодня чтит мученика Прокопия. Считалось, что с этого времени открывается прочный санный путь. Проложенная сегодня дорога держалась, как правило, до самой весны. Пришел Прокоп — разрыл сугроб, по снегу ступает — дорогу копает, говорили наши предки.
Если в Прокопьев день тепло, то зима будет долгой и снежной. Если в проруби вода поднялась выше льда, то скоро наступит оттепель. Вороны и галки летают над деревьями большими стаями — скоро пойдет снег, а если садятся на землю — быть оттепели. Слышно пение снегирей — к сильной вьюге.
Волки близко подошли к домам — всю зиму будут крепкие морозы, а весна наступит поздно. Если утром виден иней на ветках дерева, а день морозный — к хорошему урожаю хлеба.