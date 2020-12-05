Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 5 декабряНачало охоты на ведьм, спуск на воду атомного ледокола "Ленин" и другие памятные события этого дня
Фоторепортажи
12Автомобиль наехал на пешеходов в Германии
23Скончался Диего Марадона
09:48 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 5 декабря: наблюдаем за птицами

Они подскажут, будет ли вьюга.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: AP 2020
Читайте также
Жители Тюмени наблюдали в небе завораживающие световые столбы

5 декабря в народе называют Прокопьев день, так как церковь сегодня чтит мученика Прокопия. Считалось, что с этого времени открывается прочный санный путь. Проложенная сегодня дорога держалась, как правило, до самой весны. Пришел Прокоп — разрыл сугроб, по снегу ступает — дорогу копает, говорили наши предки.

Если в Прокопьев день тепло, то зима будет долгой и снежной. Если в проруби вода поднялась выше льда, то скоро наступит оттепель. Вороны и галки летают над деревьями большими стаями — скоро пойдет снег, а если садятся на землю — быть оттепели. Слышно пение снегирей — к сильной вьюге.

Волки близко подошли к домам — всю зиму будут крепкие морозы, а весна наступит поздно. Если утром виден иней на ветках дерева, а день морозный — к хорошему урожаю хлеба.

Hi-Tech
Как пронумеровать строки в Exсel Несколько простых способов пронумеровать строки в Exсel
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Предполагаемая возлюбленная Алексея Воробьева беременна О грядущем пополнении девушка сообщила в соцсети
Новости партнеров
Как без помощи врача и теста проверить себя на Covid-19, находясь дома
14 львов напали на слоненка, но умный малыш сумел их перехитрить
Российские звезды-евреи и их настоящие фамилии
Только один родственник получит наследство: кому все завещал Джигарханян
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»