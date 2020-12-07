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01:51 (мск), источник: РИА Новости

В Гидрометцентре предупредили о мощном антициклоне в Европейской России

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Мощный блокирующий антициклон установится в центре и на юге Европейской территории России, принеся с собой неизменчивую, солнечную и морозную погоду до конца недели, сказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Источник: РИА Новости
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«Следующая неделя будет на удивление в центре Европейской России и на юге Европейской России однообразна. В том смысле, что от дня ко дню не будет никакой динамики. Та погода, которая прогнозируется на понедельник, та же погода прогнозируется на вторник, среду, четверг и пятницу, до выходных. С чем это связано? Мощный, я бы даже сказал супермощный антициклон стоит над этой территорией… В дневное время много солнца», — сказал Вильфанд.

По его словам, генетически антициклон сформировался в Сибири, а потом, благодаря редкому атмосферному процессу, переместился с востока на запад.

«Сейчас он (антициклон. — Прим. ред.) управляет территорией над центром Европейской России, но в тоже время область высокого давления распространяется на юг западной Сибири и на юг средней Сибири», — отметил Вильфанд.

Собеседник агентства добавил, что в центре Европейской России температуры будут на два градуса ниже нормы, а на юге этой части страны — на 5−7 градусов.
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Он также уточнил, до конца недели не ожидается осадков.

«На севере Европейской России будут по-прежнему положительные аномалии, потому антициклон там не действует… Очень высокие температуры: -3−5 градусов. Теплые воздушные массы распространяются дальше на северный Урал, на Таймыр, север Красноярского края», — отметил ученый.

Однако, утверждает Вильфанд, уже в среду над западной Сибирью и над Красноярским краем температура приблизится к норме, то есть снизится на 20 градусов.

«Если в понедельник в центральных регионах Красноярского края температура -15 градусов, то уже к четвергу аномалия будет -6−8 градусов, минимальные температуры будут в диапазоне 35−40 градусов ниже нуля», — уточнил синоптик.

Как отметил синоптик, температура в Якутии и Магаданском крае будет около нормы.

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