В Гидрометцентре предупредили о мощном антициклоне в Европейской России

«Следующая неделя будет на удивление в центре Европейской России и на юге Европейской России однообразна. В том смысле, что от дня ко дню не будет никакой динамики. Та погода, которая прогнозируется на понедельник, та же погода прогнозируется на вторник, среду, четверг и пятницу, до выходных. С чем это связано? Мощный, я бы даже сказал супермощный антициклон стоит над этой территорией… В дневное время много солнца», — сказал Вильфанд.
По его словам, генетически антициклон сформировался в Сибири, а потом, благодаря редкому атмосферному процессу, переместился с востока на запад.
«Сейчас он (антициклон. — Прим. ред.) управляет территорией над центром Европейской России, но в тоже время область высокого давления распространяется на юг западной Сибири и на юг средней Сибири», — отметил Вильфанд.
Собеседник агентства добавил, что в центре Европейской России температуры будут на два градуса ниже нормы, а на юге этой части страны — на 5−7 градусов.
Он также уточнил, до конца недели не ожидается осадков.
«На севере Европейской России будут по-прежнему положительные аномалии, потому антициклон там не действует… Очень высокие температуры: -3−5 градусов. Теплые воздушные массы распространяются дальше на северный Урал, на Таймыр, север Красноярского края», — отметил ученый.
Однако, утверждает Вильфанд, уже в среду над западной Сибирью и над Красноярским краем температура приблизится к норме, то есть снизится на 20 градусов.
«Если в понедельник в центральных регионах Красноярского края температура -15 градусов, то уже к четвергу аномалия будет -6−8 градусов, минимальные температуры будут в диапазоне 35−40 градусов ниже нуля», — уточнил синоптик.
Как отметил синоптик, температура в Якутии и Магаданском крае будет около нормы.