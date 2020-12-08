Huge amount of rime ice in Stavropol Krai, Russia, December 7. Photos - https://t.co/0o8LuyUT2M pic.twitter.com/DKocysTiAg— Kirill Bakanov (@WeatherSarov1) December 7, 2020
Сказочная изморозь привела к «деревопаду» в Ставрополье
Красиво и опасно.
Красиво и опасно.
Жители Пятигорска и окрестностей делятся в соцсетях фотографиями невероятной изморози. Налипший на ветках лед оказался очень толстым и превратил обычные пейзажи в сказочные.
Но такая красота может быть очень опасной, предупреждают местные власти. В Курортном парке Железноводска
Непогода в Ставрополье длится уже несколько дней. В минувшие выходные сильный ветер, мороз и наледь оставили без света несколько сел.
Анна Лысенко