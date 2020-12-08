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12:08 (мск), источник: Погода Mail.ru

Сказочная изморозь привела к «деревопаду» в Ставрополье

Красиво и опасно.

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Жители Пятигорска и окрестностей делятся в соцсетях фотографиями невероятной изморози. Налипший на ветках лед оказался очень толстым и превратил обычные пейзажи в сказочные.

Но такая красота может быть очень опасной, предупреждают местные власти. В Курортном парке Железноводска из-за обледенения ветвей обрушилось 48 деревьев. Туристов, едущих к горе Бештау, предупреждают о падающих на дорогу огромных ветках.

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Непогода в Ставрополье длится уже несколько дней. В минувшие выходные сильный ветер, мороз и наледь оставили без света несколько сел.

Анна Лысенко

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