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12:44 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ночной Токио показали с орбиты

Светится, как бриллианты.

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Японский астронавт Соити Ногути показал, как выглядит Токио с борта Международной космической станции.

Яркое пятно города подписчики Ногути сравнили с паутиной, сияющей драгоценными камнями, и даже нервной клеткой.

Ногути регулярно публикует виды из иллюминатора МКС. Не так давно он показал изменившуюся за время карантина Венецию и ночной Каир.

Анна Лысенко

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