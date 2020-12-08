Good night, #TOKYO! pic.twitter.com/laSbi0FbSW— NOGUCHI, Soichi 野口 聡－（のぐち そういち） (@Astro_Soichi) December 6, 2020
Ночной Токио показали с орбиты
Светится, как бриллианты.
Светится, как бриллианты.
Японский астронавт Соити Ногути показал, как выглядит Токио с борта Международной космической станции.
Яркое пятно города подписчики Ногути сравнили с паутиной, сияющей драгоценными камнями, и даже нервной клеткой.
Ногути регулярно публикует виды из иллюминатора МКС. Не так давно он показал изменившуюся за время карантина Венецию и ночной Каир.
Анна Лысенко