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10:17 (мск), источник: Life.ru

На Северном полюсе зафиксировано рекордно быстрое потепление

Через 20−40 лет на Аляске может пропасть многолетняя мерзлота.

Источник: AP 2020

Специалисты Национального управления океанографии и атмосферы США зарегистрировали рекордно быстрое потепление на Северном полюсе. Об этом говорится в отчёте Arctic Report Card 2020.

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Согласно ему, температура на Северном полюсе впервые с 2012 года побила рекорд критической отметки, а сам полюс нагревался в два раза быстрее остальной части планеты.

— Устойчивая трансформация в более тёплую, менее замёрзшую и биологически изменённую Арктику остаётся очевидной, — говорится в отчёте.

За три месяца почти не увидели льда. Российские учёные сделали открытие в Арктике Влияние глобального потепления уже видно невооружённым взглядом.

По данным исследователей, через 20−40 лет на Аляске может пропасть многолетняя мерзлота, а Арктика рискует лишиться морского льда.

Улучшения ситуации в ближайшие годы не предвидится, следует из отчёта учёных. Возвращения к оптимальному температурному уровню, который последний раз был зафиксирован в 2006 году, также не будет.

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